100 ألف دولار للفائزين بـ"جائزة البابطين".. "والعسومي": اللغة العربية أمنٌ قوميٌّ

كما تقرّر اختيار فروع الجائزة، وهي بالنسبة للأفراد والأشخاص، "البرامج الإلكترونية والرقمية في خدمة اللغة العربية"، وبالنسبة للكيانات والمؤسسات، "اللغة العربية وتخطيط السياسات اللغوية"، وتمّ تشكيل ثلاث لجان لاختيار الاعمال الفائزة، فيما تبلغ قيمة الجائزة 100 ألف دولار، وتمّ تقسيمها إلى قسمَيْن: الأول، بقيمة 40 ألف دولار بالنسبة للأشخاص والأفراد، والآخر بقيمة 60 ألف دولار بالنسبة للكيانات والمؤسسات.