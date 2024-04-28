100 ألف دولار للفائزين بـ"جائزة البابطين".. "والعسومي": اللغة العربية أمنٌ قوميٌّ

أكَّدَ رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي؛ أن الحفاظ على اللغة العربية، واستعادة مكانتها العالمية في إنتاج المعارف، ونشرها، تُمثل واحداً من المتطلبات الرئيسة لتحقيق النهضة العربية بمفهومها الشامل، مُنوّهاً إلى أن اللغة العربية تُعَدّ جزءاً من الأمن القومي العربي.
جاء ذلك في كلمة "العسومي"؛ خلال أعمال الاجتماع التأسيسي الأول لمجلس أمناء جائزة عبدالعزيز سعود البابطين للإبداع في اللغة العربية، الذي عُقِدَ اليوم بالقاهرة.
وقال: "إن الحفاظ على اللغة يعد ركيزةً أساسيّة لتقدُّم المجتمعات العربية، وحجر الأساس لتنشئة أجيال واعية مستنيرة ومخلصة لوطنها وقادرة على البناء والعطاء المستمر، مشيراً إلى أن التعاون بين البرلمان العربي ومؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية يُعَد مُثمراً لما تتمتع به المؤسسة من عراقةٍ في مجال الاهتمام باللغة العربية والزخم الثقافي الذي وصلت أصداؤه إلى العالم".
وشهد الاجتماع التأسيسي اختيار رئيس البرلمان العربي عادل العسومي؛ رئيسًا لمجلس أمناء الجائزة، فضلاً عن تسمية الأستاذ سعود عبدالعزيز البابطين؛ رئيساً فخرياً لجائزة عبدالعزيز سعود البابطين للإبداع في اللغة العربية.
كما تقرّر اختيار فروع الجائزة، وهي بالنسبة للأفراد والأشخاص، "البرامج الإلكترونية والرقمية في خدمة اللغة العربية"، وبالنسبة للكيانات والمؤسسات، "اللغة العربية وتخطيط السياسات اللغوية"، وتمّ تشكيل ثلاث لجان لاختيار الاعمال الفائزة، فيما تبلغ قيمة الجائزة 100 ألف دولار، وتمّ تقسيمها إلى قسمَيْن: الأول، بقيمة 40 ألف دولار بالنسبة للأشخاص والأفراد، والآخر بقيمة 60 ألف دولار بالنسبة للكيانات والمؤسسات.
وتهدف الجائزة إلى الحفاظ على اللغة العربية؛ بحُسبانها مكوناً رئيساً من مكونات هوية الإنسان العربي، ومؤشراً يعكس تطور الأمة وازدهارها، فضلاً عن الاعتناء بها والحفاظ على الموروث، ونشر وتعزيز تعلم العربية تقديراً لمكانتها بين اللغات العالمية.