لإبراز الجمالية والعمق التاريخي لـ"العربية".. "الثقافة" تنظم فعالية "لغة الشعر والفنون"

وتتفرّع الفعّالية إلى ثلاث مناطق رئيسة؛ وهي: حرف وقصيدة، وأفانين وأفنان وفنون، وفناء؛ لتُقدم عبر كل منطقةٍ من هذه المناطق تفعيلاتٍ ثقافية منوعة وثريّة؛ تُسلط الضوء من خلالها على الثقافة العربية الغَنيّة بالتراث العريق، وتعزز من فهم اللغة العربية والاعتزاز بها عبر الشعر والقصائد المغناة، وإبرازها من جانب الفن.