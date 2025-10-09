"إصدارات الملوك" توثّق مسيرة القيادة السعودية في معرض الرياض الدولي للكتاب

وتأتي مشاركة المؤسسة ضمن رسالتها الهادفة إلى حفظ الإرث الوطني وتعزيز الوعي بتاريخ الدولة السعودية، وترسيخ قيمة التراث العربي والإسلامي بوصفه مكوّنًا ثقافيًّا وحضاريًّا راسخًا. كما يضم جناح المؤسسة كتبًا عن التراث العمراني والفلك والتصوير الفوتوغرافي في المملكة، إلى جانب نشراتٍ تعريفية ببرامجها ومبادراتها الممتدة لأكثر من ثلاثة عقود في خدمة التراث والهوية الوطنية.