"إصدارات الملوك" توثّق مسيرة القيادة السعودية في معرض الرياض الدولي للكتاب

تتصدّر سلسلة "إصدارات الملوك" جناح مؤسسة التراث غير الربحية في معرض الرياض الدولي للكتاب 2025، الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة، موثقةً مسيرة القيادة السعودية منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، وحتى العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في مبادرةٍ توثيقية تُبرز اعتزاز المملكة بتاريخها وتستعرض منجزاتها الوطنية المتواصلة.
وتضم السلسلة مجموعةً من الإصدارات التي توثّق سِيَر ملوك المملكة وتستعرض أبرز إنجازاتهم في المجالات السياسية والتنموية والثقافية والاجتماعية، مدعومةً بصورٍ نادرة ووثائق تاريخية ومراجع علمية موثوقة، لتشكّل مصدرًا معرفيًّا ثريًّا للباحثين والمهتمين بتاريخ الدولة وتطورها عبر العصور.
وتأتي مشاركة المؤسسة ضمن رسالتها الهادفة إلى حفظ الإرث الوطني وتعزيز الوعي بتاريخ الدولة السعودية، وترسيخ قيمة التراث العربي والإسلامي بوصفه مكوّنًا ثقافيًّا وحضاريًّا راسخًا. كما يضم جناح المؤسسة كتبًا عن التراث العمراني والفلك والتصوير الفوتوغرافي في المملكة، إلى جانب نشراتٍ تعريفية ببرامجها ومبادراتها الممتدة لأكثر من ثلاثة عقود في خدمة التراث والهوية الوطنية.