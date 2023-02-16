"الحامد" يتحدث عن أسبوعيات مجلس الأمير خالد الفيصل في عسير.. من الشاهد إلى الشهادات

أما الدكتورة بشائر السنيني، فقد رصدت في ورقتها "الدلالات الاجتماعية والحضارية للصالونات الثقافية بين الماضي والحاضر"، من خلال استجلاء الدور الذي اضطلعت به الصالونات الثقافية في المجتمعات التي نشأت بها قديمًا وحديثًا، وأهميتها في نقل الوعي إلى مراحل متقدمة، من خلال ما يدور بين مرتادي هذه الصالونات من نقاشات وحوارات اجتماعية أو أدبية، محللة الأفكار والظواهر وتفكيكها من خلال مناقشة الجذور التاريخية للصالونات الثقافية، وحضور المرأة الريادي على مر العصور في الصالونات الأدبية، والرسالة التي يقوم عليها الصالون الأدبي، وملامح المجتمعات التي تتشكل فيها الصالونات الثقافية، واختلاف أنواع الصالونات الثقافية باختلاف الدور الذي تؤديه، والتأثير الذي أحدثته الصالونات الثقافية اجتماعيًا وأدبيًا وفكريًا قديمًا وحديثًا، والدلالات الاجتماعية والحضارية لإنشاء واستمرارية الصالونات الثقافية والأدبية.