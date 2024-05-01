عبر "أنتمي".. دارة الملك عبدالعزيز تستعرض ثقافة الكرم السعودي في "المنزالة"

استعرضت دارة الملك عبدالعزيز من خلال برنامجها الثقافي "أنتمي"، الثقافة السعودية في الكرم والعطاء عبر "المنزالة"، حيث تناولت مسجد الحصن الأسفل في مدينة أبها، الذي بني قبل 271 عامًا في العام 1173هـ، ويتميز بتصميمه المبني على طراز السراة، ويشتهر بغرفة تسمى "المنزالة" لضيافة عابري السبيل، حيث كان العابرون ينزلون في تلك الغرفة، وكان الأهالي يتعاهدونهم بالمأكل والمشرب طوال مدة إقامتهم في المكان، في تعبير واضح عن التكافل الاجتماعي العميق.