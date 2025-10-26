الغنام: السعودية انتقلت من مرحلة التجارب إلى الصناعة السينمائية المتكاملة

أكد الباحث في دراسات السينما والاقتصاد الثقافي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الغنام أن المشهد السينمائي في المملكة انتقل من مرحلة التجارب إلى مرحلة التنظيم الصناعي وتوسيع نطاق الإنتاج، مشيرًا إلى أن تكامل التعليم المتخصص مع منظومة صناعة الأفلام يمثل ركيزة أساسية لتأهيل الكفاءات الوطنية وتطوير مهاراتها بما يواكب متطلبات الإنتاج الاحترافي، في إطار رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى جعل السعودية مركزًا إقليميًا ودوليًا للإنتاج السينمائي، يحتضن المواهب الوطنية ويستقطب الشراكات العالمية.