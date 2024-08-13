"أدبي الطائف" يقيم الأمسية الشامية ضمن برنامجه "ليالٍ عربية"

وقام عضو جماعة فرقد الإبداعية الشاعر عادل الحصيني بإلقاء قصيدة رائعة عن الوطن العربي وأهداها للحضور، وختم رئيس النادي، عطا الله الجعيد الأمسية في كلمته بالحديث عن برنامج "ليالٍ عربية" الذي يقيمه النادي، مرحبًا بالأدباء العرب جميعًا للمشاركة في فعاليّات النادي والاستفادة من مرافقه، وأن النادي ليس حكرًا على أبناء مدينة الطائف فقط، كما أعرب عن سعادته بالحضور الكثيف في هذه الأمسية وتفاعل مرتادي النادي معها، ووعد بأمسيات عربية لا تقل روعة عن هذه الليلة، ثم قام بتكريم المشاركين في الأمسية وأخذ صورة جماعية معهم وعائلاتهم.