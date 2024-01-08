الأربعاء.. جائزة الملك فيصل تعلن عن أسماء الفائزين بدورتها الـ46 لعام 2024

تعتزم جائزة الملك فيصل، الإعلان عن أسماء الفائزين بدورتها السادسة والأربعين في العاشر من شهر يناير الحالي.
وتمهيدًا لذلك، بدأت اجتماعات لجان اختيار الفائزين للعام 2024 صباح اليوم، الثامن من شهر يناير لعام 2024، لاختيار الفائزين في أفرع الجائزة الأربعة (الدراسات الإسلامية، واللغة العربية والأدب، والطب، والعلوم) وتمتد حتى العاشر من شهر يناير 2024.
وشملت موضوعات الدورة السادسة والأربعين التي أعلنتها الجائزة سابقًا: موضوع "النظم الإسلامية وتطبيقاتها المعاصرة" لجائزة الدراسات الإسلامية، وموضوع "جهود المؤسسات خارج الوطن العربي في نشر اللغة العربية" لجائزة اللغة العربية والأدب؛ بينما تناولت جائزة الطب موضوع "علاجات الإعاقات الطرفية" وجائزة العلوم "علم الحياة".
أما جائزة خدمة الإسلام، فهي تقديرية، تُمنح لمن له دور ريادي في خدمة الإسلام والمسلمين فكريًّا وعلميًّا واجتماعيًّا، من خلال أعمال مختلفة، وأنشطة متنوعة، وبرامج، ومشروعات، ذات أثر في المجتمع.
وأوضحت الأمانة العامة أن الجائزة تقبل الترشيحات من الجامعات والهيئات والمؤسسات العلمية والمراكز البحثية، وتشترط أن يكون المرشح على قيد الحياة، وأن تكون أعماله المرشحة منشورة ومفيدة للبشرية ومثرية للمعرفة الإنسانية.
وتضم لجان اختيار الفائزين لهذا العام، كوكبة من العلماء المتخصصين والشخصيات البارزة من أقطار مختلفة، ينظرون في الأعمال المرشحة لاختيار الفائزين في جميع الأفرع وفقًا للضوابط التي وضعتها الأمانة العامة للجائزة، أما بالنسبة للجنة اختيار الفائز بجائزة خدمة الإسلام؛ فتضم مجموعة من العلماء والقيادات الإسلامية.
ومن المقرر أن يقوم الأمير تركي الفيصل بالإعلان عن أسماء الفائزين بالجائزة في أفرعها للعام 2024، مساء يوم الأربعاء 10 يناير 2024 في تمام الساعة الثامنة مساء في قاعة المحاضرات الكبرى بمبنى مؤسسة الملك فيصل الخيرية في الرياض.