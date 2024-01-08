الأربعاء.. جائزة الملك فيصل تعلن عن أسماء الفائزين بدورتها الـ46 لعام 2024

أما جائزة خدمة الإسلام، فهي تقديرية، تُمنح لمن له دور ريادي في خدمة الإسلام والمسلمين فكريًّا وعلميًّا واجتماعيًّا، من خلال أعمال مختلفة، وأنشطة متنوعة، وبرامج، ومشروعات، ذات أثر في المجتمع.