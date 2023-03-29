مبادرات رمضانية.. "فنون أبها" تحتفل بيوم المسرح العالمي وتُبرز دور الكتاب السعوديين

وتناول "العفيري" الحديث عن المسرح بدءًا بالأعمال المسرحية الإغريقية، ومرورًا بالعصور الوسطى، وانتهاءً بظهور التيارات الفكرية الحديثة للمسرح، مستعرضًا بعض الأعمال مع تركيز على المسرحية النثرية في المملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى بعض الكتاب السعوديين الذين أثروا المشهد المسرحي السعودي.