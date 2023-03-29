مبادرات رمضانية.. "فنون أبها" تحتفل بيوم المسرح العالمي وتُبرز دور الكتاب السعوديين

احتفلت جمعية الثقافة والفنون بأبها باليوم العالمي للمسرح، ضمن مبادرة أجاويد الرمضانية بندوة مسرحية بعنوان "قراءة في المسرح النثري" قدّمها أستاذ الأدب في جامعة الملك خالد الدكتور عبدالقوي العفيري، وأدارها المسرحي سليمان الحفظي.
وتناول "العفيري" الحديث عن المسرح بدءًا بالأعمال المسرحية الإغريقية، ومرورًا بالعصور الوسطى، وانتهاءً بظهور التيارات الفكرية الحديثة للمسرح، مستعرضًا بعض الأعمال مع تركيز على المسرحية النثرية في المملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى بعض الكتاب السعوديين الذين أثروا المشهد المسرحي السعودي.
وقدّم المُحاضر نماذج مسرحية لعدد من الكُتّاب؛ مثل عبدالعزيز السماعيل، وفهد بن ردة الحارثي، وتناول كتاب حالات التمسرح لمؤلفه أحمد إبراهيم السروي، مؤكدًا أنه دلل على وعي الكاتب والمتلقي بمتطلبات المسرح التجريبي، وتطرق إلى بعض الدراسات النقدية التي تناولت المسرح السعودي وأهميتها.
وخلص الدكتور عبدالقوي العفيري إلى أن المسرح السعودي لا يزال بحاجة إلى الكثير من الدراسات التي تلامس المسرح تأليفًا وإخراجًا.