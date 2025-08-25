الخوص.. حرفة أصيلة تُعزز حضور الأسر المنتجة في القصيم

وأوضحت أن وفرة النخيل في القصيم جعلت من هذه الصناعة موردًا أساسيًا للأسر المنتجة، مؤكدة استمرار الطلب على المقتنيات المصنوعة من سعف النخيل كالقُفف، والسلال، والمناسف، والأواني التراثية، التي تحظى بإقبال من المستهلكين لارتباطها بالهوية الثقافية.