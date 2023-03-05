معرض الشرقية للكتاب يبحث "دور المؤسسات الثقافية في صناعة التأثير"

ولفت إلى أنه من منطلق دور المركز المتمثل في نشر الثقافة وإنتاج المحتوى، يسير نحو ثبات الهدف والمرونة في الآليات سواء في مسرح إثراء أو في مكتبته التي تستقبل أكثر من نصف مليون زائر سنويًا أو عبر المعارض الفنية التي تقام طيلة العام.