"فنون العمارة" تُطلق "مؤتمر الأبحاث 1" و"المنتدى الأكاديمي 2"

أطلقت هيئة فنون العمارة والتصميم، اليوم، مؤتمر الأبحاث في نسخته الأولى، والنسخة الثانية من المنتدى الأكاديمي للعمارة والتصميم في مدينة الرياض بقاعة المؤتمرات بمركز الملك عبدالله المالي، بدءاً من اليوم حتى 9 مارس 2024، بحضور عددٍ من المتحدثين المحليين والعالميين للمشاركة في كلماتٍ رئيسة وجلساتٍ حوارية وعددٍ من ورش العمل ونقاشات الطاولة المستديرة.