"فنون العمارة" تُطلق "مؤتمر الأبحاث 1" و"المنتدى الأكاديمي 2"

أطلقت هيئة فنون العمارة والتصميم، اليوم، مؤتمر الأبحاث في نسخته الأولى، والنسخة الثانية من المنتدى الأكاديمي للعمارة والتصميم في مدينة الرياض بقاعة المؤتمرات بمركز الملك عبدالله المالي، بدءاً من اليوم حتى 9 مارس 2024، بحضور عددٍ من المتحدثين المحليين والعالميين للمشاركة في كلماتٍ رئيسة وجلساتٍ حوارية وعددٍ من ورش العمل ونقاشات الطاولة المستديرة.
وجاء المؤتمر بعنوان "تهيئة المشهد لأبحاث العمارة والتصميم" لوضع أسس ورؤية واعدة في مجال الأبحاث لمختلف تخصّصات القطاع.
يأتي المنتدى الأكاديمي بعنوان: "التغيير: صياغة مستقبل تعليم العمارة والتصميم" لتعزيز برامج التعليم العالي في جميع تخصّصات القطاع، وسد الفجوة بين المجال الأكاديمي والممارسة المهنية، حيث تتطلع هيئة فنون العمارة والتصميم إلى حضور مجتمع العمارة والتصميم من باحثين، وممارسين، وأكاديميين، وطلاب، ومختلف المهتمين لهذا الحدث من خلال التسجيل عبر الرابط التالي: https://engage.moc.gov.sa/adc-conference
وتهدف هيئة فنون العمارة والتصميم من خلال إقامة مؤتمر الأبحاث إلى الارتقاء بصناعة الأبحاث في القطاع، وإثراء المجتمع الباحث من الأكاديميين والممارسين والاحتفاء بدورهم وجهودهم البحثية محلياً وعالمياً؛ يهدف المؤتمر أيضاً إلى مشاركة آخر التطورات في مجال العمارة والتصميم، وتعزيز جوانب تعلم المنهجيات والتقنيات الحديثة في القطاع.
إضافة إلى ذلك، يعمل المؤتمر على تمكين تبادل المعرفة والأفكار بين الباحثين والقطاع الأكاديمي والممارسين من مختلف التخصصات؛ بهدف دعم التعاون والشراكات المستقبلية.
من جانب آخر، تهدف النسخة الثانية من المنتدى الأكاديمي للعمارة والتصميم، إلى رفع جودة البرامج الأكاديمية في القطاع نفسه من خلال تبني أفضل الممارسات التي تتفرد بها مجالات تعليم العمارة والتصميم، وتعزيز مستوى التنافسية في برامج التعليم العالي في تخصّصات العمارة والتصميم على مستوى المملكة، إضافة إلى توفير مساحة مشتركة للأكاديميين لتبادل الخبرات والحوار ومستجدات المواضيع الراهنة عالمياً في مجال تعليم التصميم.
يُذكر أن الحدث يُقام في العاصمة الرياض بقاعة المؤتمرات بمركز الملك عبدالله المالي (كافد)، حيث يبدأ مؤتمر الأبحاث، اليوم الأربعاء، الموافق 6 من شهر مارس 2024 ويستمر لمدة يومين، ثم تليه انطلاقة أول أيام المنتدى الأكاديمي للعمارة والتصميم خلال يومَي الجمعة والسبت الموافق الثامن والتاسع من شهر مارس 2024.