وسط حضور سعودي.. انطلاق الدورة 55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب غدًا

ويضم البرنامج الثقافي للمعرض نحو 550 فعالية ثقافية وفنية متنوعة في إطار دعم صناعة الكتاب والنشر، كما يشهد انعقاد العديد من الندوات التي تناقش القضايا الفكرية والاجتماعية، وكذلك القضايا التي تتماس مع العالم الرقمي الجديد، إضافة إلى المؤتمرات التي تُسلط الضوء على أقطاب الثقافة المصرية والعربية من المفكرين والمثقفين.