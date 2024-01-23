وسط حضور سعودي.. انطلاق الدورة 55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب غدًا

تنطلق غدًا بالعاصمة المصرية القاهرة فعاليات الدورة (55) لمعرض القاهرة الدولي للكتاب التي تستمر حتى 6 فبراير المقبل، بمشاركة 1200 ناشر مصري وعربي وأجنبي يمثلون 70 دولة عربية وأجنبية، من بينهم المملكة.
وتحل النرويج كضيف شرف المعرض الذي يُعقد هذا العام تحت شعار "نصنع المعرفة نصون الكلمة"، فيما يحتفي المعرض بعالم المصريات الدكتور سليم حسن كشخصية المعرض، ورائد أدب الطفل المصري يعقوب الشاروني كشخصية معرض الطفل.
ويضم البرنامج الثقافي للمعرض نحو 550 فعالية ثقافية وفنية متنوعة في إطار دعم صناعة الكتاب والنشر، كما يشهد انعقاد العديد من الندوات التي تناقش القضايا الفكرية والاجتماعية، وكذلك القضايا التي تتماس مع العالم الرقمي الجديد، إضافة إلى المؤتمرات التي تُسلط الضوء على أقطاب الثقافة المصرية والعربية من المفكرين والمثقفين.
واستحدث المعرض هذا العام محورًا جديدًا بعنوان "مؤتمر اليوم الواحد" الذي يضم 6 مؤتمرات، منها: مؤتمر "تقنيات الذكاء الاصطناعي"، ومؤتمر "الترجمة عن العربية - جسر للحضارة"، ومؤتمر "الملكية الفكرية.. حماية الإبداع في الجمهورية الجديدة"، ومعرض "طه حسين"، ومعرض "نازك الملائكة".
كما يحتفي المعرض في دورته الجديدة بمشروعات ثقافية جديدة، منها "ديوان الشعر المصري"، و"استعادة طه حسين"، و"حكايات النصر"، وهي مشروعات استحدثتها الهيئة المصرية العامة للكتاب لترسيخ الفكر المصري في علاقته بالعالم أجمع.