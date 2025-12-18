الغامدي تدشّن الجزء الثالث من كتابها عن الجهود الإنسانية والإغاثية للمملكة

وقالت الغامدي: «شجّعني على السير في هذا الاتجاه، وزاد من شعوري بالمسؤولية للقيام بهذا الدور، عوامل عدة، منها الحرص على أداء الواجب الديني، والاهتمام بأمر المسلمين عامة، وهذا ما دعت إليه الشريعة الإسلامية». وأضافت: «يأتي هذا الكتاب لدراسة واقع العمل الإغاثي في السعودية؛ كي يقف القارئ الكريم على كثير من جوانب ذلك الواقع، انطلاقًا من دور السعودية الإنساني والريادي تجاه المجتمع الدولي في شتى أنحاء العالم».