الغامدي تدشّن الجزء الثالث من كتابها عن الجهود الإنسانية والإغاثية للمملكة

دشّنت الكاتبة فوز جماح الغامدي الجزء الثالث من كتابها عن الجهود الإنسانية والإغاثية للمملكة العربية السعودية، وذلك ضمن فعاليات معرض جدة الدولي للكتاب 2025، المقام تحت شعار «جدة تقرأ».
ووثّقت الغامدي في كتابها جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، في إغاثة الشعوب وتقديم الدعم الإنساني الملموس على مستوى العالم.
وأوضحت الكاتبة أن مسيرتها الأدبية جاءت ترجمةً لحبها لوطنها، وتعزيزًا لدورها الإعلامي تجاه المملكة ودورها الإنساني في إغاثة الشعوب، لما لمسته من حاجة العمل الإنساني والإغاثي إلى دراسة واقعية، وذلك من خلال اهتمامها، بصفتها إعلامية، بالمجال الإغاثي في السعودية.
وقالت الغامدي: «شجّعني على السير في هذا الاتجاه، وزاد من شعوري بالمسؤولية للقيام بهذا الدور، عوامل عدة، منها الحرص على أداء الواجب الديني، والاهتمام بأمر المسلمين عامة، وهذا ما دعت إليه الشريعة الإسلامية». وأضافت: «يأتي هذا الكتاب لدراسة واقع العمل الإغاثي في السعودية؛ كي يقف القارئ الكريم على كثير من جوانب ذلك الواقع، انطلاقًا من دور السعودية الإنساني والريادي تجاه المجتمع الدولي في شتى أنحاء العالم».
وأشارت إلى أنها عرضت في الدراسة دور السعودية في خدمة الإنسانية، مضيفة: «يشمل حديثنا دور الشعب السعودي ودور الحكومة السعودية على حد سواء؛ لأن الشعب السعودي الأبيّ سبّاق، كقيادته، إلى التفاعل مع هموم الآخرين، وتسعى الدراسة إلى توثيق ذلك وترجمته إلى اللغة الإنجليزية».
كما وثّقت الغامدي مسيرة الدعم الإنساني، ولا سيما عبر مركز الملك سلمان بن عبدالعزيز للإغاثة والأعمال الإنسانية، إضافة إلى الدور الإيجابي الملموس للمملكة في محاربة جائحة كورونا، وتوصيل المساعدات الطبية والمعيشية لكافة المحتاجين على مستوى العالم، إلى جانب منصة المساعدات السعودية، التي شملت (80) دولة حول العالم.