"المملكة" ضيف شرف في معرض نيودلهي الدولي للكتاب بالهند

ويُنتَظر أن تقدم المملكة خلال مشاركتها، تجربة ثقافية متكاملة تقودها هيئة الأدب والنشر والترجمة، بمشاركة مختلف القطاعات الثقافية، ممثلة في هيئة التراث، وهيئة الموسيقى، وهيئة الأفلام، وهيئة فنون الطهي، وهيئة الأزياء، إضافة لدارة الملك عبدالعزيز؛ لإبراز المخزون المعرفي للمملكة وتراثها وآثارها وثقافتها وفنونها، للجمهور الهندي.