"المملكة" ضيف شرف في معرض نيودلهي الدولي للكتاب بالهند

تحل المملكة العربية السعودية، ضيف شرف في معرض نيودلهي الدولي للكتاب ٢٠٢٤، الذي يقام في ساحة معرض براغاتي في العاصمة الهندية "نيودلهي"، خلال الفترة من ۱۰ إلى ۱۸ فبراير؛ وذلك في إطار العلاقات التاريخية المتجذرة التي تجمع البلدين.
ويُنتَظر أن تقدم المملكة خلال مشاركتها، تجربة ثقافية متكاملة تقودها هيئة الأدب والنشر والترجمة، بمشاركة مختلف القطاعات الثقافية، ممثلة في هيئة التراث، وهيئة الموسيقى، وهيئة الأفلام، وهيئة فنون الطهي، وهيئة الأزياء، إضافة لدارة الملك عبدالعزيز؛ لإبراز المخزون المعرفي للمملكة وتراثها وآثارها وثقافتها وفنونها، للجمهور الهندي.
وستشهد مشاركة المملكة في المعرض تقديم برنامج ثقافي منوع، يتضمن ندوات وجلسات حوارية، تغطي جوانب عدة في مجالات ثقافية وفنية وأدبية ومعرفية، بمشاركة الأدباء من المملكة ودور النشر المحلية؛ للتعريف بالمواهب والإبداعات الوطنية، واستحضار الثقافة الوطنية العريقة، كما سيقام على هامش المشاركة احتفالان؛ للتعريف بالأكلات السعودية والفنون الأدائية التقليدية للمملكة.
يُذكر أن معرض نيودلهي الدولي للكتاب ٢٠٢٤، أحد أعرق معارض الكتب العالمية، وانطلق للمرة الأولى في سبعينيات القرن الماضي ۱۹۷۲م، ويشارك فيه أكثر من ٦٠٠ دار نشر دولية تجمع نتاج ثقافات العالم، بتنظيم من وزارة التعليم الهندية.
وتأتي هذه المشاركة في إطار العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط البلدين الشقيقين، وفي سياق حرص وزارة الثقافة على تعزيز التبادل الثقافي الدولي؛ بوصفه أحد أهدافها الاستراتيجية التي تسعى لتحقيقها تحت مظلة رؤية المملكة 2030.