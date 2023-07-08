المعرض الإثرائي وتقنية الواقع الافتراضي.. تجربة ثرية لضيوف الرحمن والزوار

ويتوافد على المعرض منذ تدشينه آلاف الزوار لاستكشاف المعروضات المتنوعة عن الحرمين الشريفين، والتعرف على إرثهما التاريخي؛ حيث يتضمن مجموعة عديدة من مقتنيات الحرمين الشريفين، وعرض بعض الأفلام الوثائقية عن ماء زمزم المبارك وكسوة الكعبة المشرفة، وبعضًا من مخطوطات مكتبة الحرم المكي الشريف النادرة وكتبها القديمة التي تعكس ثقافة وتاريخ السعودية في خدمة الحرمين الشريفين.