"جدة تقرأ".. انطلاق معرض جدة للكتاب 2025 بمشاركة 1000 دار نشر

أطلقت هيئة الأدب والنشر والترجمة، اليوم، فعاليات معرض جدة للكتاب 2025 في مركز جدة "سوبر دوم"، تحت شعار "جدة تقرأ"، بمشاركة أكثر من 1000 دار نشر ووكالة محلية ودولية تمثل 24 دولة، توزعت على 400 جناح، في حدث ثقافي يعد من أكبر المنصات الثقافية في المملكة، ووجهة للناشرين والمبدعين وصنّاع المعرفة من داخل المملكة وخارجها.
وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة، الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز الواصل، أن المعرض يعكس تطورًا ملحوظًا في صناعة النشر، ودعم المواهب الأدبية، وتعزيز حضور الكتّاب السعوديين، مشيرًا إلى أن هذه النسخة تتضمن مبادرات نوعية توسّع من مساحة الأدب المحلي وتثري تجربة الزوار.
ويشهد المعرض لأول مرة برنامجًا خاصًا بالإنتاج المحلي للأفلام، يقدّم عروضًا يومية لأعمال سعودية حظيت بتقدير فني وجماهيري، على المسرح الرئيسي، بدعم من برنامج "ضوء لدعم الأفلام"، وبشراكة مع هيئة الأفلام، في خطوة تُبرز التكامل بين قطاعات الثقافة والفنون.
ويحتوي المعرض على أكثر من 170 فعالية ثقافية، تشمل الندوات، الجلسات الحوارية، المحاضرات، الأمسيات الشعرية، وورش عمل متخصصة، بمشاركة نخبة من الأدباء والمفكرين، إلى جانب منطقة مخصصة للأطفال ببرامج تفاعلية تجمع بين الثقافة والترفيه.
كما يواصل المعرض دعم المبدع المحلي من خلال "ركن المؤلف السعودي"، الذي يتيح للمؤلفين عرض أعمالهم ونشرها ذاتيًا، إلى جانب منصات توقيع الكتب، التي تتيح اللقاء المباشر بين الكتّاب والجمهور.
ويخصص المعرض أقسامًا لعوالم المانجا والأنمي، ومجسمات مقتنيات وكتب تحتفي بهذا الفن، إضافة إلى قسم للكتب المخفضة لتوسيع خيارات القراءة، وركن للحرف اليدوية يعرض منتجات الحرفيين ويدعم التراث الوطني.
وتشهد الدورة الحالية عرض عدد من الأفلام السعودية، من بينها "سوار"، و"هوبال"، و"سليق"، تعزيزًا للسردية الثقافية السعودية بكل قوالبها.
وتتضمن الندوات الثقافية موضوعات متنوعة، منها: "الفلسفة للجميع"، "الرياضة كمنصة للتواصل الثقافي"، "جسور التفاهم: الفكر الإسلامي والحوار الحضاري"، و"توظيف اللهجات المحلية في الكتابة".
كما تُقام خمس ورش عمل في مجالات: الصحافة، إدارة الأزمات الرقمية، كتابة قصص الأطفال، بناء العلامة الشخصية، وأثر القراءة المبكرة في التطور اللغوي والعقلي.
ويستقبل المعرض زواره يوميًا من الساعة 12 ظهرًا حتى 12 منتصف الليل، عدا يوم الجمعة من الساعة 2 ظهرًا، ليواصل ترسيخ مكانته كتظاهرة ثقافية متكاملة، تعكس تطلعات الهيئة نحو صناعة نشر مزدهرة ومجتمع قارئ ومبدع.