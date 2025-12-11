"جدة تقرأ".. انطلاق معرض جدة للكتاب 2025 بمشاركة 1000 دار نشر

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة، الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز الواصل، أن المعرض يعكس تطورًا ملحوظًا في صناعة النشر، ودعم المواهب الأدبية، وتعزيز حضور الكتّاب السعوديين، مشيرًا إلى أن هذه النسخة تتضمن مبادرات نوعية توسّع من مساحة الأدب المحلي وتثري تجربة الزوار.