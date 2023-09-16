"الشريان": "القناة الثقافية" ليست للنخب فهي تقدِّم الثقافة المادية والمعنوية بطريقة جماهيرية

وقال "الشريان" في حفل تدشين القناة في قصر الثقافة بحي السفارات بالرياض: إن تشكيلة البرامج نوعية وممتازة، ونقلت الثقافة إلى غير المختصين والمهتمين بها؛ فهي ليست قناة نخب؛ إذ استطاعت تقديم الثقافة المادية والمعنوية بطريقة جماهيرية، وسيجد أي إنسان، سواء كان مهتمًّا بالأدب أو الثقافة، فيها تسلية ومتعة.. مختتمًا: "أهنئ وزارة الثقافة على هذا المشروع، وأتمنى لكل العاملين فيها التوفيق".