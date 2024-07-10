هيئة المسرح: إطلاق النسخة الثانية من المشروع التدريبي لبرنامج "المحترف"

ويهدف البرنامج لتعريف المتدربين بمفهوم القناع المسرحي وأنواعه والتدريب على توظيفه وتطوير استخداماته، وتعزيز ثقة المتدربين بالأداء الصوتي وتطويره؛ بهدف وصولهم إلى أداء صوتي مثالي أثناء التمثيل المسرحي، وذلك ضمن أهداف هيئة المسرح لبناء وتطوير الكفاءات المسرحية، والإسهام في تعزيز الأهداف الثقافية في خدمة المجتمع.