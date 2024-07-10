هيئة المسرح: إطلاق النسخة الثانية من المشروع التدريبي لبرنامج "المحترف"

أعلنت هيئة المسرح والفنون الأدائية، اليوم، إطلاق النسخة الثانية من المشروع التدريبي لبرنامج "المحترف المسرحي" بمدينة الرياض؛ وذلك لتطوير وتنمية مهارات المتدربين الأدائية في مجال المسرح، ويستمر البرنامج 3 أسابيع.
ويهدف البرنامج لتعريف المتدربين بمفهوم القناع المسرحي وأنواعه والتدريب على توظيفه وتطوير استخداماته، وتعزيز ثقة المتدربين بالأداء الصوتي وتطويره؛ بهدف وصولهم إلى أداء صوتي مثالي أثناء التمثيل المسرحي، وذلك ضمن أهداف هيئة المسرح لبناء وتطوير الكفاءات المسرحية، والإسهام في تعزيز الأهداف الثقافية في خدمة المجتمع.
يُقام البرنامج التدريبي بالرياض بمعدل 4 ساعات يومياً، مستهدفاً 30 متدرباً من الممارسين الحاليين للتمثيل المسرحي، وكذلك الراغبين في تطوير مهاراتهم المسرحية، وسيتم اختيار المتدربين من مختلف مدن المملكة.
ودعت هيئة المسرح والفنون الأدائية، الراغبين في الالتحاق بالبرنامج التدريبي، إلى التسجيل عبر منصة: https://engage.moc.gov.sa/skills_enhancment/.
تأتي أهداف البرنامج متوافقة مع الأهداف الإستراتيجية لهيئة المسرح والفنون الأدائية، إلى جانب دورها في تنمية المواهب المسرحية، وتوفير برامج تعليمية وتدريبية تُسهم في تطوير القطاع، وتنعكس على جودة العروض المسرحية ومستواها.