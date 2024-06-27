"حكايا عربي أنجلوفوني".. "فيصل عباس" يتبادل الأدوار خلال رحلته الطويلة في بلاد الإنجليز

عمل "عباس" في الصحافة منذ عام 1999، حيث بدأ مراسلاً لتلفزيون "المستقبل" في لبنان خلال دراسته في الجامعة اللبنانية الأمريكية التي تخرج منها عام 2003، ومن ثم عمل مع جريدة “الحياة” قبل أن ينتقل إلى لندن ليعمل محرراً مع صحيفة "الشرق الأوسط" الدولية. كما عمل رئيسا لتحرير النسخة الإنجليزية من موقع قناة "العربية".