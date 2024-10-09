مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي يكشف عن قائمة الأفلام العربية القصيرة لعام 2024

كشف مهرجانُ البحر الأحمر السينمائي الدولي، اليوم الأربعاء، عن قائمة الأفلام العربية القصيرة المشاركة في دورته الرابعة. ويتضمّن البرنامجُ لهذا العام كوكبةً من المختارات العربية القصيرة التي تعكس النسيج الإبداعي الغني في المنطقة العربية، لتُعرض من 5 إلى 14 ديسمبر في مدينة جدة؛ حيث تتحول المدينة الساحلية إلى القلب النابض لرواية القصص والسينما العالمية.