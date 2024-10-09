مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي يكشف عن قائمة الأفلام العربية القصيرة لعام 2024

كشف مهرجانُ البحر الأحمر السينمائي الدولي، اليوم الأربعاء، عن قائمة الأفلام العربية القصيرة المشاركة في دورته الرابعة. ويتضمّن البرنامجُ لهذا العام كوكبةً من المختارات العربية القصيرة التي تعكس النسيج الإبداعي الغني في المنطقة العربية، لتُعرض من 5 إلى 14 ديسمبر في مدينة جدة؛ حيث تتحول المدينة الساحلية إلى القلب النابض لرواية القصص والسينما العالمية.
وسيعرض الحدثُ، الذي بات في نسخته الرابعة حاليًّا، الأفلامَ القصيرة على الشاشة الفضية؛ مسلِّطًا الضوءَ على قصص مؤثرة تجسّد مجموعة من المشاهد الثقافية والاجتماعية والشخصية. تمّ هذا العام اختيار 15 فيلمًا قصيرًا يضمّ مواهب من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وتونس والمغرب ومصر والصومال والسودان والأردن ولبنان.
تُتيح مسابقةُ الأفلام العربية القصيرة للمواهب الإقليمية والمحلية، سواء الناشئة أو المعروفة؛ منصةً مرموقة تمنحها الفرصة للتألق على الساحة الدولية؛ مما يسهم في إيصال إبداعاتهم إلى الجماهير العالمية ونخبة الخبراء في صناعة السينما.