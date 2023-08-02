"الفنون البصرية" تُطلق برنامج الرحلات الثقافية للفنانين والخبراء بمختلف دول العالم

أعلنت هيئة الفنون البصرية إطلاق برنامج الرحلات الثقافية إلى عددٍ من دول العالم لفنانين وخُبراء في الفنون البصرية من المواطنين السعوديين والمقيمين في المملكة، وقدّمَته كفرصةٍ ثمينةٍ تُتيح لهم استكشاف وجهاتٍ ثقافية مختلفة، وتُوسّع آفاقهم الفنية.
وستُمكّن هذه الرحلات الثقافية المشاركين من اختبار ممارسات فنية متنوعة، والعمل على اكتساب الأدوات اللازمة لنقل المعرفة والخبرات لممارساتهم الفنية والاحترافية بما يُثري قطاع الفنون البصرية بالمملكة، وستتّجه الرحلة الأولى إلى النمسا لتُقام خلال الفترة من 5 إلى 14 سبتمبر؛ وتُغطي مدينتَي لينز وفيينا، مُركّزةً على فنون الوسائط الحديثة.
وأما الرحلة الثقافية الثانية فستحُطّ رحالها في فرنسا خلال الفترة من 17 إلى 26 أكتوبر المقبل؛ لاختبار مشهد الفنون البصرية المعاصرة في باريس، والفرص التي يقدمها للمشاركين من المملكة، وستشهد الرحلات زيارات متنوعة.
وتعمل هيئة الفنون البصرية على تصميم هذه الرحلات الثقافية؛ بحيث تستهدف كل رحلة مجموعات معينة من الفنانين والمختصين بالفنون البصرية؛ سعياً إلى تحقيق أقصى استفادة فنية واحترافية ممكنة للمشاركين، وذلك عبر تفاعلهم المشترك ببرامج الزيارات واللقاءات التي تنظمها الرحلة، وكذلك عن طريق تفاعلهم مع بعضهم البعض كمجوعةٍ لها مفاهيم أو اهتمامات مشتركة لممارساتهم الفنية، وتتضمن الرحلات الثقافية زياراتٍ مختارة بعناية لأهم المؤسسات والفعاليات الفنية، كما تحتوي على فرصٍ في التواصل الاحترافي بقطاعات ثقافية مختلفة، فضلاً عن العديد من الأنشطة الجماعية مثل حضور اللقاءات وورش العمل المختصة.
ويأتي برنامج الرحلات الثقافية في إطار جهود هيئة الفنون البصرية التي تسعى من خلالها إلى تمكين الفنانين السعوديين من المهارات والمعارف اللازمة لتطوير مهاراتهم الفنيّة، وتعزيز احتكاكهم بنظرائهم في هذا المجال من مختلف دول العالم؛ وذلك لزيادة استفادة قطاع الفنون البصرية بالمملكة من هذا التبادل الثقافي، كما يعكس البرنامج حرص وزارة الثقافة على تعزيز التبادل الثقافي الدولي بوصفه أحد أهدافها الاستراتيجية التي تسعى إلى تحقيقها تحت مظلة رؤية السعودية 2030.
ودعت الهيئة الراغبين في المشاركة في أول رحلتَين إلى جمهورية النمسا وجمهورية فرنسا خلال شهرَي سبتمبر وأكتوبر المقبلَين، وذلك من خلال التسجيل عبر الرابط الإلكتروني: https://engage.moc.gov.sa/reg علماً بأن باب التسجيل سيُغلق يوم الأربعاء 9 أغسطس.