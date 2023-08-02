"الفنون البصرية" تُطلق برنامج الرحلات الثقافية للفنانين والخبراء بمختلف دول العالم

وتعمل هيئة الفنون البصرية على تصميم هذه الرحلات الثقافية؛ بحيث تستهدف كل رحلة مجموعات معينة من الفنانين والمختصين بالفنون البصرية؛ سعياً إلى تحقيق أقصى استفادة فنية واحترافية ممكنة للمشاركين، وذلك عبر تفاعلهم المشترك ببرامج الزيارات واللقاءات التي تنظمها الرحلة، وكذلك عن طريق تفاعلهم مع بعضهم البعض كمجوعةٍ لها مفاهيم أو اهتمامات مشتركة لممارساتهم الفنية، وتتضمن الرحلات الثقافية زياراتٍ مختارة بعناية لأهم المؤسسات والفعاليات الفنية، كما تحتوي على فرصٍ في التواصل الاحترافي بقطاعات ثقافية مختلفة، فضلاً عن العديد من الأنشطة الجماعية مثل حضور اللقاءات وورش العمل المختصة.