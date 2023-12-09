"معلقة 45".. ساحة نزال بين 36 شاعرًا من العالم العربي على مدى 11 حلقة

وتأتي حلقات البرنامج ضمن 4 مراحل، الأولى تضم الحلقات المسجلة ويتنافس ضمنها 36 متسابقًا في الفئات الشعرية الثلاث. لتبدأ بعد ذلك الحلقات المباشرة انطلاقًا من المرحلة الثانية التي يتنافس ضمنها 18 متسابقًا ممن تأهلوا عن المرحلة الأولى. أما المرحلتان الثالثة والرابعة المباشرتين فتضمان نصف النهائي بـ9 متسابقين، والنهائي الذي يتنافس خلاله المتسابقون الـ6 الذين تمكنوا من بلوغ تلك المرحلة؛ حيث يعلن ختامًا عن الفائزين بالجوائز عن كل فئة.