"معلقة 45".. ساحة نزال بين 36 شاعرًا من العالم العربي على مدى 11 حلقة

ينطلق برنامج "معلقة 45" على القناة الثقافية وقناة MBC1، ابتداءً من 11 ديسمبر، وهو من تقديم سهى نويلاتي وخالد عبدالعزيز؛ وذلك برعاية هيئة الأدب والنشر والترجمة.
ويتنافس خلال البرنامج مجموعة من المتسابقين العرب في تلاوة الشعر على أرض المعلقات في المملكة العربية السعودية؛ في خطوة تعيد إحياء المعلقات الشعرية التي احتضنت خيال فحول الشعر العربي وشكلت قرائحهم.
وتتألف لجنة تحكيم البرنامج من 6 محكمين، ثلاثة منهم يصوتون لاختيار الأفضل في الشعر الحر والفصيح وهم: فوزية أبو خالد، ومحمد إبراهيم يعقوب، وعارف الساعدي، أما المحكمون الثلاثة الآخرون فيصوتون لاختيار الأفضل في الشعر النبطي وهم: فهد عافت، وسفر الدغيلبي، ومدغم أبو شيبة.
جدير بالذكر أن الحلقات المباشرة التي تنطلق مع بداية المرحلة الثانية من البرنامج، ستستضيف كوكبة من نجوم ونجمات الغناء العربي لتقديم وصلات فنية حية على مسرح البرنامج، كما تستضيف كل حلقة إحدى المواهب الشعرية الإقليمية المميزة لإلقاء قصيدة على المسرح.
وينطلق البرنامج مع 36 شاعرًا يتنافسون ضمن تصفيات على مدى 11 حلقة في ثلاث فئات شعرية، بواقع 12 شاعرًا عن كل فئة، والفئات هي: الشعر الحر، الشعر النبطي، والشعر الفصيح.
وتأتي حلقات البرنامج ضمن 4 مراحل، الأولى تضم الحلقات المسجلة ويتنافس ضمنها 36 متسابقًا في الفئات الشعرية الثلاث. لتبدأ بعد ذلك الحلقات المباشرة انطلاقًا من المرحلة الثانية التي يتنافس ضمنها 18 متسابقًا ممن تأهلوا عن المرحلة الأولى. أما المرحلتان الثالثة والرابعة المباشرتين فتضمان نصف النهائي بـ9 متسابقين، والنهائي الذي يتنافس خلاله المتسابقون الـ6 الذين تمكنوا من بلوغ تلك المرحلة؛ حيث يعلن ختامًا عن الفائزين بالجوائز عن كل فئة.