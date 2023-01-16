قراءة نحو نصف مليون صفحة خلال ماراثون "اقرأ" في "إثراء"

وسادت أجواء من التنافس الأدبي بمشاركة مختلف الفئات العمرية، حيث تنافس عبدالرحمن الفضيلي البالغ من العمر 81 عامًا مع ابنته "مشاعل" التي حاولت التقدم على والدها في عدد الصفحات، وسط حماس منقطع النظير بينهما، إذ تصف الماراثون بأنه فرصة لإحراز أهداف العام الجديد قائلةً: "حضور والدي اليوم برفقتي ما هو إلا تأكيد على أن الكتاب خير رفيق يتكئ عليه الصغير والكبير".