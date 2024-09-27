الرياض تستضيف أكبر تجمُّع ثقافي مع انطلاق معرض الكتاب الدولي 2024

ويُعدُّ معرض الرياض الدولي للكتاب من كبرى المنصات التي تسهم في دعم الثقافة والقراءة بالسعودية، ويبرز دور الرياض كمحور ثقافي عالمي، ويتيح للجمهور التواصل مع الكُتّاب والمفكرين، ويمثل فرصة لتعزيز الوعي الثقافي، وتشجيع القراءة، كما يمثل نقطة تجمُّع لعشاق الأدب والكتاب من جميع أنحاء العالم، وهو يتزامن مع دور متزايد للرياض كمركز ثقافي دولي؛ ما يعزز فرص التعارف بين الناشرين، والقراء، والمثقفين.