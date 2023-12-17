تحت عنوان "لغة الشعر والفنون".. انطلاق اليوم العالمي للغة العربية غدًا في باريس

تنطلق يوم غدٍ الاثنين، احتفالية اليوم العالمي للغة العربية تحت عنوان "العربية: لغة الشعر والفنون"، بالعاصمة الفرنسية باريس، والذي تنظّمه منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" من خلال برنامج الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود لدعم اللغة العربية في اليونسكو، بالتعاون مع المندوبية الدائمة للمملكة العربية السعودية، ويأتي اختيار عنوان هذا العام انطلاقًا من أن اللغة العربية هي منبع الإلهام لكثير من الفنانين والشعراء عبر مرّ العصور.