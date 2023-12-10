هنا 97 % من الجماهير الكروية بالمملكة.. 20 فيلماً وثائقياً تروي تاريخ الأندية بالأهازيجِ

وقد أخذت المبادرة بعين الاعتبار عدةَ معاييرَ رأى من خلالها فريقُ البحث أنها الطريقة المناسبة للوصول إلى أهداف المبادرة، ومن أبرزها مقدار الشعبية التي يحظى بها النادي من حيث عدد متابعيه على منصات التواصل الاجتماعي، لأن وجود قاعدة جماهيرية أكبر يُعدُّ دافعاً أساسياً لابتكار أهازيجَ مميزةٍ يُردّدها ويحفظها أكبر قدر من الجماهير. وكذلك الثراء الموسيقي للنادي، والذي يُعرَّف بعدد الأهازيج الموسيقية المتعلقة بالنادي، ووجود نشيدٍ مستقل، وحجم رابطة المشجعين لديه.