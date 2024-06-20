أديب في معرض بكين للكتاب: هناك تفاعل دائم بين الثقافتين السعودية والصينية

يشار إلى أن هيئة الأدب والنشر والترجمة تقود مشاركة المملكة في معرض بكين الدولي للكتاب 2024، الذي يقام خلال الفترة من 19 إلى 23 يونيو الجاري، بمشاركة مجموعة من الكيانات الثقافية ممثلةً في هيئة التراث، ودارة الملك عبدالعزيز، ومَجْمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، ومكتبة الملك عبدالعزيز العامة، وجمعية النشر السعودية؛ بالإضافة إلى وزارة الاستثمار، وذلك بهدف إبراز الجانب الثقافي السعودي للجمهور الصيني، والترويج للفرص الاستثمارية وما تحمله من مزايا وحوافز استثنائية، خصوصاً في القطاع الثقافي.