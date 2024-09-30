"مكتبة الملك فهد" تطوف بزوار "كتاب الرياض" في جولة تاريخية فريدة عبر المقتنيات الأثرية

وتضم المجموعة لفافة من التوراة "سفر أستير" تعود إلى القرن العاشر الهجري، مكتوبة على جلد باللغة العبرية، وإسطرلاب صنع عام 1010هـ يستخدم لتحديد الأجرام السماوية ومواقع النجوم ومدارات الأبراج، وقطعة من الرخام من منطقة نجران منقوشٌ عليها نصوص بالخط المسند (الذي انتشر خلال الفترة من القرن التاسع قبل الميلاد إلى القرن السابع الميلادي)، وشاهد إسلامي من آثار مدينة السرين الإسلامية جنوب الليث منطقة مكة المكرمة.