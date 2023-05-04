بتنظيم من جمعية السينما.. الصندوق الثقافي راعٍ للدورة الـ 9 من مهرجان أفلام السعودية

وتأتي رعاية الصندوق لهذا المهرجان امتدادًا لدعمه لقطاع الأفلام في المملكة، وتحفيز نمو القطاع بشكل مستدام، وتمكين القطاع الخاص من خلال حزم تمويلية لدعم المحتوى المحلي وإنتاج وتوزيع الأفلام في المملكة، ودوره الرئيسي في تنمية القطاع الثقافي وتحقيق الاستدامة من خلال دعم النشاطات والمشاريع، وتسهيل الاستثمار في الأنشطة الثقافية وتعزيز ربحية القطاع، وتمكين المهتمين من الانخراط في الأعمال الثقافية لما لها من أثر في تحسين جودة الحياة.