بتنظيم من جمعية السينما.. الصندوق الثقافي راعٍ للدورة الـ 9 من مهرجان أفلام السعودية

أعلن الصندوق الثقافي عن رعايته لفعاليات الدورة التاسعة من مهرجان أفلام السعودية، المقرر إقامتها بمدينة الظهران خلال المدة 4 - 11 مايو 2023م، بتنظيم من جمعية السينما بشراكة مع مركز الملـك عبـدالعزيـز الثقـافي العـالمي "إثـراء"، ودعم هيئـة أفلام.
وسيتيح الصندوق لجمهور المهرجان من الأفراد والمؤسسات الاطلاع على برنامج تمويل قطاع الأفلام الذي أطلقه مؤخرًا بميزانية قدرها 879 مليون ريال، وهو أحد مبادرات برنامج المحتوى الرقمي IGNITE، ويستهدف بشكلٍ رئيسيٍ الشركات الصغيرة والمتوسطة، وشركات الإنتاج والتوزيع المحلية والدولية في قطاع الأفلام السعودي.
وكان الصندوق قد أطلق في شهر مارس الماضي مسار "الإقراض" في إطار البرنامج التمويلي.
ومن المقرر أن يقدم المهرجان منصة لعرض أحدث تجارب الأفلام، وأبرز البرامج الثقافية والإثرائية من خلال عدد من الندوات والورش التدريبية، فضلاً عن إتاحة المجال لشركات الإنتاج والمنتجين وصانعي الأفلام لتسليط الضوء على مشاريعهم من خلال سوق الإنتاج الذي يأتي هذا العام بحُلّة جديدة وفريدة تخدم صناع الأفلام بشكل عام وشركات الإنتاج بشكل خاص للترويج عن مشاريعها السينمائية، والتواصل مع صنّاع الأفلام في المنطقة.
وتأتي رعاية الصندوق لهذا المهرجان امتدادًا لدعمه لقطاع الأفلام في المملكة، وتحفيز نمو القطاع بشكل مستدام، وتمكين القطاع الخاص من خلال حزم تمويلية لدعم المحتوى المحلي وإنتاج وتوزيع الأفلام في المملكة، ودوره الرئيسي في تنمية القطاع الثقافي وتحقيق الاستدامة من خلال دعم النشاطات والمشاريع، وتسهيل الاستثمار في الأنشطة الثقافية وتعزيز ربحية القطاع، وتمكين المهتمين من الانخراط في الأعمال الثقافية لما لها من أثر في تحسين جودة الحياة.