"الثقافة" تطلق مبادرة المسارات التدريبية في الفنون بالتعاون مع "مركز التعليم الإلكتروني"

أطلقت وزارةُ الثقافة -بالتعاون مع المركز الوطني للتعليم الإلكتروني- اليوم الأحد، مبادرةَ المسارات التدريبية في الثقافة والفنون المنبثقة من إستراتيجية تنمية القدرات الثقافية.
وتُتيح المبادرة مساراتٍ تدريبيةً متنوعة في عددٍ من المجالات الثقافية والفنية؛ لتُقدم فرصًا تعليمية وتطويرية مستمرة؛ دعمًا للكفاءات الوطنية بالقطاع الثقافي.
ويُمكِن للممارسين والمهتمين الالتحاق بها؛ لصقل مواهبهم في رحلةٍ تعليمية مستمرة ترفع من الكفاءات التخصصية لخدمة القطاع الثقافي، عبر التسجيل فيها من خلال المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني "FutureX" على الرابط: https://forms.nelc.gov.sa/ar/moc_page.
كما تُقدم وزارة الثقافة من خلال هذه المسارات التدريبية، فرصًا تدريبية مدعومةً بالكامل من قِبَلِها، إلى جانب حصول المتدرب على فرصة التدريب من جهاتٍ تدريبية عالمية.
وتشتمل المبادرة على ما يصل إلى 30 مسارًا، تتضمن قرابة 150 برنامجًا تدريبيًا؛ لتُغطي قطاعاتٍ ثقافية متعددة، من أبرزها: فنون الطهي، والمسرح والفنون الأدائية، والمكتبات، والأفلام، والأزياء، والتراث، والفنون البصرية، والأدب، والنشر، والترجمة، وتختلف مدة البرامج التدريبية بحسب اختصاص كل مسار تدريبي ثقافي.
وتهدف وزارة الثقافة من خلال إطلاق مبادرة المسارات التدريبية في الثقافة والفنون إلى تعزيز تعاونها مع مختلف الجهات التعليمية والتدريبية في المملكة؛ لترسيخ الوعي والمعرفة في مختلف القطاعات الثقافية، وتعزيز وفرة المحتوى في مجالات الثقافة والفنون، إلى جانب توفير أنماطٍ متعددة من فرص التعلُّم تتناسب مع الفئات المختلفة من المستفيدين، بالإضافة إلى إتاحة فرصٍ تعليمية للممارسين عن طريق توفير أفضل مصادر التعلُّم والمعرفة.