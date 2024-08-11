"الثقافة" تطلق مبادرة المسارات التدريبية في الفنون بالتعاون مع "مركز التعليم الإلكتروني"

وتشتمل المبادرة على ما يصل إلى 30 مسارًا، تتضمن قرابة 150 برنامجًا تدريبيًا؛ لتُغطي قطاعاتٍ ثقافية متعددة، من أبرزها: فنون الطهي، والمسرح والفنون الأدائية، والمكتبات، والأفلام، والأزياء، والتراث، والفنون البصرية، والأدب، والنشر، والترجمة، وتختلف مدة البرامج التدريبية بحسب اختصاص كل مسار تدريبي ثقافي.