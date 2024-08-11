مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي يفتح باب الانتساب المبكِّر لدورته الرابعة

ويمكن للصحفيين والإعلاميين الحصول على ذات المزايا التي يتمتّع بها صانعو الأفلام عند طلبهم الانتساب خلال هذه الفترة، بالإضافة إلى عروض أفلام حصرية في سوق البحر الأحمر، ويحقّ للطلاب المنتسبين للنسخة الرابعة من المهرجان الحصول على أولوية الحجز المسبق لعروض الأفلام ولمدة 24 ساعة وحضور فيلمين يوميًّا، بالإضافة إلى الاستفادة من ندوات سوق البحر الأحمر، وإمكانية الوصول إلى صالة العارضين وبرنامج "مواهب سوق البحر الأحمر".