من بغداد إلى الظهران.. محاكاة لشارع المتنبي عاشها الزوَّار بتفاصيله

احتفى مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) باليوم العالمي للغة العربية عبر تسليط الضوء على عَلَم من أبرز أعلام الشعر في العصر العباسي، "شاعر البيداء" أبي الطيب المتنبي، وذلك بالتزامن مع عام الشعر العربي في الفترة من 28 جمادى الأولى -3 جمادى الآخر 1445هـ، الموافق (12- 16 ديسمبر 2023م).
وتفصيلاً، نفَّذ المركز باقة من الفعاليات والأمسيات والحوارات وورش العمل وجلسات توقيع الكتب، التي يستضيف المركز خلالها عددًا من الخبراء والأكاديميين والمثقفين؛ ليتعمقوا في سيرة المتنبي الفريدة، ومسيرته الشعرية الخالدة، باحثين عن أهم المحطات والمؤثرات في تكوين شخصيته، وفي ترانيم شعره، مستنطقين جمالياته، ومستعرضين سيرته الفذة.
وعاش زوار إثراء تجربة مغايرة في محاكاة حقيقية لشارع المتنبي، الذي يقع في وسط مدينة بغداد، ويُعدُّ مَعلمًا ثقافيًّا لتجارة الكتب والمخطوطات التراثية النادرة، بمشاركة 6 من دور النشر العراقية، التي تعكس روح شارع المتنبي؛ ما أتاح للزوار تجربة الشاي العراقي بنكهاته المختلفة بصحبة نغم يملأ المكان بكلمات من القصائد المغناة لأبي الطيب المتنبي.
وفي مكتبة إثراء خاض الزوار تحديًا من نوع آخر لقراءة كلمات أشعار المتنبي دون نقاط أو علامات تشكيل؛ لجعل الأمور أكثر تشويقًا، كما تعرَّفوا على كيفية ترميم الكتب بطريقة بسيطة، كما التقوا في زاوية أخرى الحكواتي؛ ليأخذهم في أحداث ماتعة، ويحكي لهم قصصًا مختلفة، في الوقت الذي تتفنن فيه الآلة بالكتابة بالرمل تزينها اقتباسات من شعر المتنبي المتجذرة بعمق في التقاليد الأدبية العربية؛ لتأكيد التراث الثقافي الغني، والفن اللغوي داخل مجتمعنا.