من بغداد إلى الظهران.. محاكاة لشارع المتنبي عاشها الزوَّار بتفاصيله

وفي مكتبة إثراء خاض الزوار تحديًا من نوع آخر لقراءة كلمات أشعار المتنبي دون نقاط أو علامات تشكيل؛ لجعل الأمور أكثر تشويقًا، كما تعرَّفوا على كيفية ترميم الكتب بطريقة بسيطة، كما التقوا في زاوية أخرى الحكواتي؛ ليأخذهم في أحداث ماتعة، ويحكي لهم قصصًا مختلفة، في الوقت الذي تتفنن فيه الآلة بالكتابة بالرمل تزينها اقتباسات من شعر المتنبي المتجذرة بعمق في التقاليد الأدبية العربية؛ لتأكيد التراث الثقافي الغني، والفن اللغوي داخل مجتمعنا.