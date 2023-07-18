تستمر 4 أعوام مقبلة.. إطلاق جائزة "ضياء عزيز" للبورتريه في دورتها الأخيرة

وجائزة ضياء أصبحت علامة فارقة في مشهد الفنون التشكيلية والرؤية الجديدة للجائزة تتماشى مع تطلعات رؤية ٢٠٣٠ والاحتفال بمرور ٣٠٠ عام على تأسيس هذا الوطن العظيم وكانت الفكرة من الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد آل سعود الداعم والراعي للجائزة والذي يقف خلف كل هذا النجاح الذي تحقق للجائزة خلال الأعوام الماضية والشكر له على كل التوجيهات والجهود المثمرة في مسيرة الجائزة ويمتد الشكر لشركة ليان الثقافة وإدارتها على دعمهم السخي لكل ما يرتقي بالفن السعودي ودورها الكبير في دعم الحراك الثقافي والفني المتمثل في هذه الجائزة.