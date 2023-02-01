من الدوحة.. مركز الترجمة يحصد جائزة عربية جديدة في "البحر المفتوح"

وبدأ مركز الترجمة أول إنتاجه من الكتب المترجمة عام 1413هـ، ومنذ ذلك الحين قدّم المركز نحو 1300 كتاب مترجم في مختلف العلوم والمعارف، ومن مختلف اللغات الأجنبية إلى العربية، وتشمل هذه اللغات الإنجليزية وتمثل 95% من الكتب المترجمة، تليها الألمانية، وتمثل 2%، ثم باقي اللغات الأوروبية، وهي: الفرنسية والإيطالية والإسبانية والروسية وتمثل 3% الباقية.