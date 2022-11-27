"سوق البحر الأحمر السينمائي" يُناقش الإنتاج والتمويل والابتكار في صناعة الترفيه

كشف سوق البحر الأحمر السينمائي، اليوم، عن برامج سلسلة البحر الأحمر 360 درجة، التي تُقام على مدار أربعة أيام، وتناقش الإنتاج والتمويل والابتكار في صناعة الترفيه؛ حيث يمكن للحضور المشاركة في 13 جلسة تغطي مجموعة متنوّعة من الموضوعات المتمثلة في المبيعات، والتوزيع، والإنتاج المشترك، وفرص الاستثمار في المنطقة العربية، والحوافز والخصومات الضريبية، والبث، والموسيقى ومحتوى المسلسلات، ورواية القصص، والميتافيرس، بمشاركة أكثر من 50 متحدثاً في مجال السينما العالمية.