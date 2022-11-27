"سوق البحر الأحمر السينمائي" يُناقش الإنتاج والتمويل والابتكار في صناعة الترفيه

كشف سوق البحر الأحمر السينمائي، اليوم، عن برامج سلسلة البحر الأحمر 360 درجة، التي تُقام على مدار أربعة أيام، وتناقش الإنتاج والتمويل والابتكار في صناعة الترفيه؛ حيث يمكن للحضور المشاركة في 13 جلسة تغطي مجموعة متنوّعة من الموضوعات المتمثلة في المبيعات، والتوزيع، والإنتاج المشترك، وفرص الاستثمار في المنطقة العربية، والحوافز والخصومات الضريبية، والبث، والموسيقى ومحتوى المسلسلات، ورواية القصص، والميتافيرس، بمشاركة أكثر من 50 متحدثاً في مجال السينما العالمية.
ويهدف تنظيم برامج أيام المواهب هذا العام، إلى التركيز على الجيل الجديد من صُناع الأفلام؛ حيث سيحظى صانعو الأفلام الطموحون بفرصة للاستماع إلى آراء متعمّقة وفريدة في عالم صناعة الأفلام، يُقدمها مختصّون من أصحاب الخبرة في هذا المجال، كما ستتاح لهم الفرصة لبناء شبكة اتصال قيّمة.
وأفادت مستشارة سوق البحر الأحمر ميريام عرب؛ بأن البرامج الثلاثة ستُعقد في فندق الريتز كارلتون جدة خلال أيام المهرجان، وسيسمح لحاملي مختلف الشارات المشاركة في هذه البرامج؛ حيث ستقام نقاشات سلسلة البحر الأحمر 360 درجة خلال الفترة من 3 إلى 6 ديسمبر، فيما ستعقد جلسات التواصل من الساعة 5:00 حتى الساعة 6:30 مساءً خلال الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر 2022، وتقام ورش عمل أيام المواهب يومي 7 و8 ديسمبر خلال مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2022.