"الموسيقى" تدشّن معهد "بيت العود.. الرياض" والتسجيل حتى 21 سبتمبر

ويهدف المعهد من خلال ذلك كله إلى نشر الوعي الموسيقي في جميع أنحاء العالم -خصوصًا الموسيقى المتعلقة بالعود- وإبراز أهمية هذه الآلة بوصفها جزءًا أساسيًّا من الموسيقى العربية الشرقية ومدارسها، وتعليم كل ما يرتبط بتأثير العود في الثقافات المختلفة، كما يسعى إلى إيجاد جيل جديد من الموسيقيين المحترفين، وتشكيل نواة لأوركسترا موسيقى عربية تمثل الثقافة والموسيقى العربية في أحداث الموسيقى الاحترافية الدولية، والمحافل الموسيقية العالمية، وكذلك التدريب على التقنيات المختلفة للعزف على العود وتسهيل فهم مدارس العود المتنوعة، والإسهام في تخريج فنانين عالميين، وتعليم تقنيات صناعة الآلات الموسيقية بمختلف أحجامها، والعروض الموسيقية والمشاريع للآلات المدرجة في دورة بيت العود، وتخريج أساتذة مختصين في هذه المجالات.