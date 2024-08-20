قصر "ابر امزليل".. رمز للكرم والنبل القنوي لم تمحه السنون

ويحكي سكان المنطقة أن "ابر امزليل" بعد أن أتمّ بناء القصر جمع نواب القبائل المتفرقة في قنا ليجتمعوا في هذا القصر المنيف، وكأنه كان مزهوًّا ببنائه العظيم، وتخير في دعوتهم وقتًا مناسبًا؛ حيث تزيّنت الأرض وارتوت البلاد المحيطة بالقصر من كل جوانبه بالماء، وحينما أطلّوا من عليائه رأوا منظرًا مهولًا فانهالت كلمات الثناء على هذا القصر وصاحبه من الجميع إلا شيخًا يقال إنه من قبيلة "بني مرة" كان مساهمًا متأملًا سابحًا في عوالم أخرى.