رحلة ثرية.. تعرّف على جهود مكتبة الملك عبدالعزيز في ترجمة الثقافات العالمية عبر 12 لغة

بالإضافة إلى ترجمات متبادلة بين اللغتين لكتب: المرأة العصرية بالمملكة العربية السعودية (باللغة الصينية) قانون الأعمال السعودي (باللغة الصينية) وعلى خطى المتنبي (مترجم من اللغة العربية إلى اللغة الصينية و(المائة الجديدة والصين الجديدة) من تأليف: تشانغ وي وي، حيث يعرف الكتاب بالصين للعالم من ناحية نهضة الصين الكبيرة وما حققته من تطورات ثقافية وتقنية واقتصادية، وكتاب (العالم العربي في الكتب الصينية القديمة) لـدنغ سو نينغ، وقد جمعت المؤلفة في هذا الكتاب نسبة كبيرة مما ذكر عن الدول العربية وثقافتها وتقاليدها من بين أكثر من (40) كتابًا صينيًّا عريقًا, كما تقوم المكتبة بترجمة كتابين من الإنجليزية إلى اللغة الصينية وهما: Saudi Business Law in Practice – By Frank E Vogel ويهدف الكتاب إلى تحديد الممارسة الفعلية للمحاكم، وفيه شرح للنظام القانوني، وهو وجه للعاملين في مجال القانون والأعمال التجارية Modern Woman in K.S.A – By Hend Al- Sudairy وهو أول كتاب يضع المرأة السعودية في سياق ثقافي أوسع، ويهتم بإسهامات المرأة السعودية الاجتماعية والاقتصادية.