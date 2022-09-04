مزاغل لتصويب البنادق.. "حصن الوقداني" بالطائف.. قيثارة شعر وبوابة تاريخ

ويمتاز حصن الشاعر بطراز وهندسة معمارية جميلة، أخذت في طابعها بادية الحجاز، حيث أصبح الحصن محلّ جذب للمهتمين بالتاريخ والتراث من السياح، ومادة دسمة للطلبة والمؤرخين والشعراء، وكذلك للهواة لالتقاط الصور، واستذكار بعض أشعار بديوي الوقداني، التي كانت تشكل المادة المغناة المتداولة على ألسنة مجتمعات محافظة الطائف ومكة المكرمة وغيرها في تلك الحقبة، حيث بقي الحصن شاهدًا عبر السنين ومجسداً لجمال الماضي العريق وأصالته، والإرث الحضاري والثقافي الذي تتمتع به محافظة الطائف منذ أمد بعيد.