بعد غد.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يقيم حلقة نقاش عن مؤشر اللغة

ويهدف المجمع إلى إطلاق مؤشر للغة العربية، وهو مقياس كمي وكيفي يهدف إلى رصد واقع اللغة العربية في العالم، ونشر تقرير دوري يظهر نتائج تتضمن تحليلًا كميا ونوعيا لأبرز القضايا الخاصة باللغة العربية في عدة نطاقات، من ضمنها: التعليم، والاتصال، والإنتاج المعرفي، واقتصاديات اللغة، والتقنية؛ للإسهام في تعزيز مكانة اللغة العربية إقليميًّا وعالميًّا.