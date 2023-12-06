"المسرح" تفتتح عرض "الجاذبية".. آخر العروض الأرجنتينية بجامعة الأميرة نورة

ونظّمت هيئة المسرح والفنون الأدائية معرضاً تعريفياً مصاحباً؛ وذلك تزامناً مع العروض المقامة بالمسرح ضمن تجارب تفاعلية تُعبّر عن مفهوم الفعالية القادمة من الأرجنتين، والتي تشتمل على تقديم أشهى الأطباق عن طريق مطاعم محلية أرجنتينية، وأخرى من أمريكا اللاتينية، فضلاً عن توفير أركانٍ للتصوير مصممة خصيصاً بطابع هوية جمهورية الأرجنتين، ومتجرٍ لبيع منتجات وأزياء أرجنتينية، ومنصةٍ ذكية تقدّم نافذةً عن الفنون الأدائية في أمريكا الجنوبية.