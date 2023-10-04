وزارة الثقافة تدشن مهرجان "امرؤ القيس شاعر الغزل" بالدرعية

ويشتمل المهرجان الذي يمتد حتى 12 أكتوبر الجاري على حزمة من الأنشطة والفعاليات الثقافية التي تجسد حياة الشاعر، وقصائده الشهيرة، وتحاكي ثقافة المنطقة في تلك الفترة الزمنية؛ إذ يأخذ المهرجان الزوار في رحلة ثقافية إبداعية، تتضمن معرض الشاعر، وركنًا مخصصًا للتوثيق البصري، يركز على الشعراء وأشعارهم، والمحيط الذي عاشوا فيه عبر مواد مرئية متميزة، تكون في منطقتين، أولاهما للعرض المرئي، والأخرى للعرض التفاعلي.