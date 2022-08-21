"تمرد مارد وعز الأبلق".. قصة قلعة قُهرت عند حصونها "زنوبيا"!

وقد ورد في الأثر أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل الصحابي خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى أكيدر بن عبدالملك الكندي صاحب دومة الجندل، وقال: إنك ستجده يصيد البقر، فمضى خالد حتى إذا كان من حصنه (مارد) بمرأى العين في ليلة مقمرة أقام، وجاءت بقر الوحش حتى حكت قرونها بباب القصر، فخرج أكيدر في جماعة من خاصته، فلقيتهم خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فأُسر أكيدر وفتحت دومة الجندل.