"هيئة المسرح" تستعد لتقديم العرض الثاني من "صالة 4" في الدمام

أعلنت هيئة المسرح والفنون الأدائية عن تنظيم العرض الثاني من مسرحية "صالة 4"، خلال الفترة من 28 إلى 30 ديسمبر 2023 على مسرح أمانة المنطقة الشرقية بالدمام، بواقع ثلاثة عروض متتالية، وذلك في سياق دعم الإنتاج المسرحي لصالح جمعية أُسر التوحد الخيرية بالدمام، وبعد نجاح العرض الأول للمسرحية الذي أقيم العام الماضي بالرياض.