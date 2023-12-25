"هيئة المسرح" تستعد لتقديم العرض الثاني من "صالة 4" في الدمام

أعلنت هيئة المسرح والفنون الأدائية عن تنظيم العرض الثاني من مسرحية "صالة 4"، خلال الفترة من 28 إلى 30 ديسمبر 2023 على مسرح أمانة المنطقة الشرقية بالدمام، بواقع ثلاثة عروض متتالية، وذلك في سياق دعم الإنتاج المسرحي لصالح جمعية أُسر التوحد الخيرية بالدمام، وبعد نجاح العرض الأول للمسرحية الذي أقيم العام الماضي بالرياض.
ويضم العمل المسرحي شخصيات فكاهية وأدبية من التاريخ العربي والعالمي المعاصر في القصة التي تقع أحداثها في محطة قطار متجه إلى المستقبل، حيث يدور الصراع في المسرحية بين شخصيات من الماضي والحاضر لصعود هذه الرحلة المصيرية.
ونتج عن عروض العام الماضي تأسيس فرقة مسرحية بمسمى (طيف)، تضم عدداً من ذوي اضطراب طيف التوحد الذين أثبتوا قدرتهم على تجسيد الشخصيات، والاندماج في العمل المسرحي الذي لاقى إقبالاً جماهيرياً واسعاً.
وتهدف هيئة المسرح والفنون الأدائية من خلال دعم هذه المسرحية، إلى تحقيق مبدأ الشراكة المجتمعية بالتعاون مع جمعية أُسر التوحد لإظهار الطاقات الإبداعية للمشاركين في عمل مسرحي نوعي، ونشر ثقافة المسرح بينهم، ودمجهم في الحراك الثقافي السعودي، وتأهيل الممارسين المسرحيين للتعامل معهم.