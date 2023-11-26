10 برامج إبداعية.. "مركز محمد بن سلمان العالمي للخط العربي".. حاضنة للموهوبين

واشتملت إستراتيجية المركز على خمسة محاور رئيسة، وهي: المعرفة والتطوير، وتنمية المهارات، والمشاركة المجتمعية، والأعمال والفرص، والابتكار، ويندرج تحت هذه المحاور عشرة برامج رئيسة، وهي: وحدة البحث والأرشفة المتخصصة في محاور متعلقة بالخط العربي، ووحدة تطوير المعايير المتعلقة بالخط العربي، وبرنامج تعلّم الخط العربي -إجازات وبرامج تعليمية مستقلة-، ومِنح للدراسات والأبحاث، ومتحف الخط العربي الدائم والمعارض المصاحبة والمتنقلة، وبرنامج الأنشطة المجتمعية ذات الصلة بالخط العربي، والجمعية الدولية للخط العربي، وملتقى ومَقَرّ أعمال للخطّاطين في المدينة المنوّرة، وحاضنة للأعمال المرتبطة بالخط العربي، ووحدة الابتكار والتكنولوجيا في مجال الخط العربي، التي يسعى من خلالها المركز إلى أن يكون منصة ترسيخٍ عالميةٍ لدعم الخط العربي، وفنونه المتعددة.