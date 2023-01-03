فيما تم تكريم "سبق".. "النادي الأدبي" يختتم فعاليات الطائف عاصمة الشعر العربي 2022

اكتظت قاعة أدبي الطائف الشتوية بحضور كبير في أمسية تكريم شركاء النجاح من الأدباء، والإعلاميين، ومحبي الأدب العربي، الذين أسهموا في نجاح أمسيات الطائف عاصمة الشعر العربي 2022م، التي نظمتها جماعة فرقد الإبداعية بأدبي الطائف على مدار عام كامل.
وقد افتتحت الأمسيةَ، سناء الزهراني، بتقديم رئيس النادي الأدبي بالطائف، عطا الله الجعيد، حيث تحدث في كلمة النادي، عن جهود شركاء نجاح برنامج النادي لفعاليّات الطائف عاصمة الشعر العربي 2022م الذي استمر عامًا كاملاً، مثمنًا جهودهم، وواعدًا بالمزيد من العطاء في شتى مجالات الأدب في الأعوام القادمة.
ثم كانت كلمة رئيس جماعة فرقد الإبداعية، الدكتور أحمد الهلالي، الذي أثنى على الجهود المتضافرة التي أدت إلى هذا العرس الكبير الذي ختم بتكريم المستحقين شكرًا وتقديرًا.
كما تحدث عبد الله مليح الأسمري، مشرف ملتقى فرقد الإبداعية، عن بعض الصعوبات التي واجهته أثناء التنسيق لإقامة الفعاليّات، طيلة فترة البرنامج، والتي بلغت 27 أمسية حضورية لأكثر من 80 شاعرًا وأديبًا و22 أمسية أدبية وشعرية افتراضية عبر برنامج زوم ومساحة أدبي الطائف في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر شاكرًا لكل المشاركين، باثًا محبته للجميع.
كما ألقى ، خالد الطويرقي مدير مكتب وكالة الأنباء السعودية بالطائف (واس)، كلمة أثنى فيها على جهود النادي ونشاطه الثقافي، حيث كان مادة إخبارية محلية وعربية قيمة في تغطية فعالياته وأنشطته المتميزة.
وقد شارك كلٌ من الشعراء: سامي أبو بدر، وعبد الله السفياني، وعاصم الزهراني، ويبات علي فايد، وخالد قاسم بإلقاء بعض النصوص الشعرية الخاصة بهذه المناسبة.
تخللت الأمسية مقطوعات موسيقية جميلة من عازف القانون ، محمد زارع الشهري.
وختمت الأمسية بمداخلات الحضور وهم : علي خضر الثبيتي، وهمس بدر الدين، ومنصور نظام الدين، الذين هنؤوا النادي بإنجاح هذه الفعاليات مشيدين بتميز النادي في التنسيق والتنظيم طوال عام كامل.
وفي ختام الأمسية كرّم رئيس النادي عطا الله الجعيد، ورئيس جماعة فرقد المسؤول الإداري بالنادي الدكتور أحمد الهلالي، والمسؤول المالي عبدالعزيز عسيري، وشركاء النجاح من اللجنة المنظمة للفعاليات والأدباء والإعلاميين ومنسوبي النادي والعاملين فيه بإهدائهم الدروع التقديرية.