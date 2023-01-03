فيما تم تكريم "سبق".. "النادي الأدبي" يختتم فعاليات الطائف عاصمة الشعر العربي 2022

وقد افتتحت الأمسيةَ، سناء الزهراني، بتقديم رئيس النادي الأدبي بالطائف، عطا الله الجعيد، حيث تحدث في كلمة النادي، عن جهود شركاء نجاح برنامج النادي لفعاليّات الطائف عاصمة الشعر العربي 2022م الذي استمر عامًا كاملاً، مثمنًا جهودهم، وواعدًا بالمزيد من العطاء في شتى مجالات الأدب في الأعوام القادمة.