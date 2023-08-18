"علوان" لـ"سبق": مسيرة الكتابة تواجه تحديات غير مسبوقة بوجود طفرة تكنولوجية

ولفت في حديثه إلى أن مسيرة الكتابة والكتاب تواجه تحديات معاصرة وغير مسبوقة، بوجود الطفرة التكنولوجية والذكاء الاصطناعي، والعزوف عن القراءة، والوصول إلى القارئ. مستدركًا: لكن الإبداع يظل وهجه مستمرًّا مع وجود زخم إبداعي كبير، يتميز ويتمتع به شبابنا، وسيكون ذلك دافعًا قويًّا لهم في مواجهة هذه التحديات، والتغلب عليها بإذن الله.