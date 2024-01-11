"لودج البحر الأحمر 5" يمدد فترة التسجيل أمام صناع الأفلام الواعدين حتى 20 يناير

أعلنت معامل البحر الأحمر، اليوم، عن تمديد فترة التسجيل في الدورة الخامسة من برنامج "لودج" المخصص لصناع الأفلام الواعدين من المملكة العربية السعودية، والدول العربية والإفريقية والآسيوية.
وأوضحت معامل البحر الأحمر، أن باب التسجيل للمشاريع السعودية مفتوح حتى 20 يناير 2024؛ بينما يستقبل البرنامج المشاريع العربية والإفريقية والآسيوية إلى 30 يناير 2024.
ويهدف البرنامج إلى احتضان صانعي الأفلام الواعدين والطموحين من المملكة والدول العربية والإفريقية والآسيوية، وتزويدهم بالمهارات اللازمة لتطوير مشاريعهم السينمائية وتجسيدها إلى حقيقة، كما يقدم برنامج "لودج" فرصة فريدة لصناع الأفلام الواعدين للتعلم من خبراء صناعة السينما العالميين، وتطوير مشاريعهم السينمائية إلى واقع؛ حيث يمتد البرنامج على مدار 10 أشهر، ويتضمن 5 ورش عمل متخصصة في تطوير السيناريو، والإنتاج، والتمويل، والبيع، والتسويق.
وستقوم لجنة تحكيم متخصصة بتقييم المشاريع المقدمة، واختيار 16 مشروعًا للمشاركة في البرنامج، وسيقتسم الفائزون جوائز نقدية بقيمة إجمالية 200 ألف دولار أمريكي وفق معيار الجدارة، كما سيتم الإعلان عن الجوائز خلال مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.
ودعت معامل البحر الأحمر، الراغبين من صناع السينما إلى تقديم مشاريعهم السينمائية عبر البريد الإلكتروني: labs@redseafilmfest.com.
الجدير بالذكر أن برنامج "لودج البحر الأحمر"، هو برنامج إقامة إبداعي واحترافي سنوي يشتمل على دورات مكثفة طويلة المدى بالتعاون مع "معمل تورينو للأفلام" وبرعاية "فيلم العلا".