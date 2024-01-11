"لودج البحر الأحمر 5" يمدد فترة التسجيل أمام صناع الأفلام الواعدين حتى 20 يناير

ويهدف البرنامج إلى احتضان صانعي الأفلام الواعدين والطموحين من المملكة والدول العربية والإفريقية والآسيوية، وتزويدهم بالمهارات اللازمة لتطوير مشاريعهم السينمائية وتجسيدها إلى حقيقة، كما يقدم برنامج "لودج" فرصة فريدة لصناع الأفلام الواعدين للتعلم من خبراء صناعة السينما العالميين، وتطوير مشاريعهم السينمائية إلى واقع؛ حيث يمتد البرنامج على مدار 10 أشهر، ويتضمن 5 ورش عمل متخصصة في تطوير السيناريو، والإنتاج، والتمويل، والبيع، والتسويق.