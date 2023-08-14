"هيئة الأدب" تحتفي بالفائزين في مسابقة الإبداع الأدبي.. الجمعة

وسيشهد الحفل الإعلان عن أسماء الفائزين في 4 من فئات الكتابة الأدبية وهي: القصة القصيرة، والرواية، والشعر الفصيح، والشعر النبطي، إضافة إلى تتويج الفائزين بجوائز قيّمة تصل قيمتها الإجمالية إلى مليوناً و200 ألف ريال.