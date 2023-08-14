"هيئة الأدب" تحتفي بالفائزين في مسابقة الإبداع الأدبي.. الجمعة

تُنظّم هيئة الأدب والنشر والترجمة يوم الجمعة 18 من أغسطس الجاري في مدارس المملكة العالمية بالرياض، الحفل الختامي لمسابقة "الإبداع الأدبي"؛ للاحتفاء بالفائزين في فئات المسابقة الأدبية ضمن جهودها في تفعيل برنامج تنمية القدرات والمواهب.
وسيشهد الحفل الإعلان عن أسماء الفائزين في 4 من فئات الكتابة الأدبية وهي: القصة القصيرة، والرواية، والشعر الفصيح، والشعر النبطي، إضافة إلى تتويج الفائزين بجوائز قيّمة تصل قيمتها الإجمالية إلى مليوناً و200 ألف ريال.
وسيحصل الفائز بالمركز الأول على 150 ألف ريال، والثاني على 100 ألف ريال، والثالث على 50 ألف ريال.
وسيستعرض الاحتفال أبرز منجزات الهيئة في دعم الموهوبين.
وتأتي مسابقة الإبداع الأدبي ضمن جهود هيئة الأدب والنشر والترجمة لإثراء الحراك الأدبي وإبراز مواهبه، والحفاظ على الإرث الثقافي، وتعزيز قيمة الأدب في المجتمع السعودي من خلال اكتشاف المتميزين في الكتابة الإبداعية بمختلف المجالات الأدبية، وتسليط الضوء على هذه المواهب، وإبراز إنتاجها الثقافي محلياً ودولياً.